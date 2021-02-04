На железнодорожном вокзале в Самаре нашли должников

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Судебные приставы Самарской области проверили на наличие задолженности пассажиров железнодорожного транспорта. В регионе стартовала акция «Узнай о своих долгах».

03 февраля 2021 года на железнодорожном вокзале Самары судебные приставы совместно с сотрудниками Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте провели информационную акцию «Узнай о своих долгах». Судебные приставы отделения судебных приставов Железнодорожного района г. Самары проверили посетителей железнодорожного вокзала на наличие задолженности.

Среди тех, кто пожелал узнать о своих долгах, оказался гражданин мужчина, который был уверен, что в списке должников не значится. Однако в ходе проверки мужчины по «Банку данных исполнительных производств» выяснилось, что у судебных приставов Железнодорожного района

г. Самары на исполнении находится исполнительное производство о взыскании задолженности за услуги связи. Мужчине было предложено обратиться к судебному приставу, ведущему исполнительное производство, разъяснено, как можно записаться на прием, а также дана рекомендация об использовании официального сайта Управления ФССП России по Самарской области для уточнения информации о работе Службы и способах оплаты задолженности.

Всего среди 30 граждан, проверенных судебными приставами на железнодорожном вокзале, должниками оказались только двое. Всем, обратившимся гражданам, даны ответы на их вопросы и вручены памятки о работе официального Интернет-сайта — http://r63.fssp.gov.ru.

А уже 09 февраля 2021 года в г. Самаре пройдет Всероссийская акция «Узнай о своих долгах». Подразделения судебных приставов всех районов города и области расскажут жителям губернии о необходимости соблюдения правил информационной безопасности, о том как не стать жертвами Интернет-мошенников, а также проведут правовые и финансовые «ликбезы».