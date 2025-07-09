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На земельном участке в Кинель-Черкасском районе Самарской области произошел разлив нефти

9 июля 2025 21:55
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на земельном участке в Кинель-Черкасском районе Самарской области произошел разлив нефти

В среду, 9 июля специалисты Управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям сообщили о том, что на земельном участке в Кинель-Черкасском районе Самарской области произошел разлив нефти. Причина - прорыв трубопровода, который привел к загрязнению плодородного слоя почвы нефтепродуктами.

Компания, занимающаяся добычей и транспортировкой нефти, оперативно устранила утечку, однако в процессе работ произошло перемешивание плодородного слоя почвы с минеральным грунтом. Общая площадь повреждённой территории составила 506 квадратных метров.

«Для оценки степени вреда были отобраны пробы почвы на химико-токсикологические и агрохимические показатели. Образцы грунта направлены в ФГБУ «ВНИИЗЖ», где в настоящее время проводятся необходимые исследования и будет выдано экспертное заключение», – рассказали в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Самарской и Саратовской областей.

На основе полученных данных Управление Россельхознадзора примет меры в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Как уточнили в МЧС, ЧП случилось 27 мая, в настоящий момент основные работы по рекультивации грунта завершены. Было вывезено 32 куб м загрязненного грунта, завезено 40 куб м чистого грунта, пишет ГТРК-Самара.

 

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