На Заводском шоссе в Самаре водитель сбил женщину

Я нашел ошибку
Главные новости:
Она ознакомилась с условиями содержания несовершеннолетних осужденных.
Врио Уполномоченного по правам ребенка СО Марина Тарасова посетила СИЗО-1 
Как вспоминает пациент, незначительный кашель обернулся чувством нехватки воздуха с повышенной температурой.
Самарские врачи боролись за жизнь пациента с тяжёлой пневмонией на протяжении месяца
Сервис «Деньги до зарплаты» предназначен для зарплатных клиентов Сбера (тех, которые получают зарплату на карту Сбербанка).
Один миллион клиентов Сбера воспользовался сервисом «Деньги до зарплаты» в 2022 году
Она рассказала, что основная цель объединения – сделать так, чтобы получать услуги людям стало быстрее, проще и удобнее.
Эксклюзивное знакомство с новой структурой: Елена Кривошеева рассказала о Социальном фонде России
В мероприятии приняли очное участие студенты самарских вузов, а также Волгоградского государственного технического университета в онлайн-формате.
В День студента в Общественном центре Сбера прошли лекции по искусственному интеллекту
С кратковременным отключением холодной воды.
«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы в Самаре на неделю
«Холодные игры» — это командные соревнования студентов профессиональных образовательных организаций в зимних видах спорта.
Студенты самарских колледжей отметят День студента, приняв участие в «Холодных играх»
Возложение цветов к Вечному огню, а также памятнику «Жителям и защитникам блокадного Ленинграда» состоялось в парке Победы.
В Самаре отметили 79-летие полного снятия блокады Ленинграда
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 69.13
0.17
EUR 75.33
0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском историческом парке «Россия – Моя история» открывается выставка «ФотоГрани»
В Доме офицеров состоится концерт сводного военного оркестра Самарского и Тоцкого гарнизонов
В Самарской области назвали победителей 2022 года в акции "Народное признание"
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

На Заводском шоссе в Самаре водитель сбил женщину

27 января 2023 13:40
153
На Заводском шоссе в Самаре водитель сбил женщину

26 января на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 5 человек. 

Одно из ДТП произошло в 07:15 в Советском районе Самары. Водитель 1958 года рождения (с января 2022 года к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался), управляя автомобилем «ЗИЛ», двигался по Заводскому шоссе. В районе дома № 1Д не выбрал безопасную скорость движения и допустил наезд на женщину-пешехода 1958 года рождения, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, в зоне его видимости, слева направо по ходу движения транспортного средства. 64-летняя женщина-пешеход госпитализирована.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области будут судить водителя, из-за которого погибли двое подростков
27 января 2023, 11:02
В Самарской области будут судить водителя, из-за которого погибли двое подростков
Они находились без цели перехода проезжей части на островке разделения транспортных потоков.  Происшествия
184
В Самаре автомобилистка по вине другой машины врезалась в дорожное ограждение
26 января 2023, 11:55
В Самаре автомобилистка по вине другой машины врезалась в дорожное ограждение
Женщина попала в больницу. Происшествия
336
В Новокуйбышевске автомобиль врезался в иномарку и дерево
24 января 2023, 10:58
В Новокуйбышевске автомобиль врезался в иномарку и дерево
Пострадали оба водителя. Происшествия
492
В центре внимания
 В Самаре продолжается реализация обучающей программы для председателей советов МКД и активных горожан в рамках проекта «Мой дом»
27 января 2023  11:56
 В Самаре продолжается реализация обучающей программы для председателей советов МКД и активных горожан в рамках проекта «Мой дом»
392
Держатели Карты жителя Самарской области могут получить кешбэк за оплату ЖКХ
26 января 2023  13:04
Держатели Карты жителя Самарской области могут получить кешбэк за оплату ЖКХ
402
Осталось несколько дней до старта лыжного марафона
25 января 2023  13:22
Осталось несколько дней до старта лыжного марафона "Сокольи горы" в Самаре
625
Дмитрий Азаров поздравил самарскую молодежь с Днем российского студенчества
25 января 2023  09:18
Дмитрий Азаров поздравил самарскую молодежь с Днем российского студенчества
518
Самарцы могут выбрать общественные территории для благоустройства в 2024 году по нацпроекту «Жилье и городская среда»
24 января 2023  09:52
Самарцы могут выбрать общественные территории для благоустройства в 2024 году
627
Весь список