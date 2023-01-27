На Заводском шоссе в Самаре водитель сбил женщину

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26 января на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадали 5 человек.

Одно из ДТП произошло в 07:15 в Советском районе Самары. Водитель 1958 года рождения (с января 2022 года к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался), управляя автомобилем «ЗИЛ», двигался по Заводскому шоссе. В районе дома № 1Д не выбрал безопасную скорость движения и допустил наезд на женщину-пешехода 1958 года рождения, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, в зоне его видимости, слева направо по ходу движения транспортного средства. 64-летняя женщина-пешеход госпитализирована.