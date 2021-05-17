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На Южном шоссе в Самаре водитель погиб в ДТП

17 мая 2021 13:47
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На Южном шоссе в Самаре водитель погиб в ДТП

Сегодня, 17 мая на Южном шоссе в Самаре водитель ВАЗ-2108 выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом, такая информация появилась в социальных сетях.

Вот что написали в комментариях к посту очевидцы:

«Человек на восьмёрке упал на пассажирское сиденье во время движения, и потом она попала под камаз».

Предположительно, мужчина, управлявший отечественной легковушкой, потерял сознание. Водителю было 65 лет.

Движение в обоих направлениях сильно затруднено, в комментариях сообщается, что там собралась «лютая» пробка, пишет ГТРК Самара.

Фото: vk.com/ДТП 163 Самара

Теги: ДТП смертельное ДТП

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