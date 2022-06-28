На востоке Москвы сгорели балконы на четырех этажах в 12-этажном жилом доме

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В Восточном административном округе Москвы загорелись балконы в 12-этажном жилом доме, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МЧС.



Пожар произошел в районе Преображенское. «Здание 12-этажное жилое, происходило возгорание балконов на девятом, десятом, 11-м, 12-м этажах, площадь возгорания уточняется, из здания были спасены три человека, в 18:33 пожар полностью ликвидирован», — сказали в главке.



Сведений о пострадавших не поступало, отметили в пресс-службе. На сайте главка уточняется, что площадь пожара составила 61 кв. м.



Фото: скриншот видео