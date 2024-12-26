На Волге в Ставропольском районе спасли провалившегося в промоину мужчину

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26 декабря в 14.06 спасатели Поисково-спасательного отряда города Тольятти приняли вызов. На Волга, напротив яхт-клуба «Чайка», провалился в промоину мужчина. Сообщение поступило от очевидца.

Для оказания помощи пострадавшему от спасательной станции вышел аэроглиссер «Север». В 14.35 провалившегося под лед мужчину извлекли из промоины и доставили на спасательную станцию, где передали врачам скорой медицинской помощи.

Толщина льда на месте происшествия составляла 3-4 сантиметра. Спасатели напоминают что толщина прочного льда должна быть: для одиночного пешехода — 7 см, для группы пешеходов — 10 см, для гужевого транспорта 30 см, для автотранспорта — 40 см, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО