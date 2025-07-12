На Волге в Самаре затонул плавучий дом с шестью пассажирами

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Сообщение о том, что на Волге перевернулось судно, поступило в 14.40. Инцидент произошел в Красноглинском районе.

Через пару часов в МЧС уточнили, что утонул винтовой буксир, пишет Самара-КП.

Очевидцы сняли на видео момент, когда плавучий дом стал тонуть, оно распространилось в соцсетях. На нем видно, что люди на тонущем судне отчаянно машут руками, и уже вот-вот уйдут под воду.

По словам очевидцев, на борту плавучего дома было не менее четырех человек. В ГУ МЧС России рассказали, что троих удалось спасти, но их личные данные еще не установили. Также неизвестно, в каком состоянии они находятся. Спасательные работы проводили сотрудники ПСС Самарской области.

Поиски еще одного человека продолжаются, жив ли он, данных пока нет. Позже в Центральном МСУТ СКР рассказали, что в результате происшествия есть погибшие и пострадавшие.

Позже в МЧС Самарской области уточнили, что на борту судна было шесть человек. Пятерых спасли, утонула 34-летняя женщина.

Ураган или другая причина?

В соцсетях очевидцы писали, что причиной ЧП стал ураган. Синоптики 12 июля прогнозировали резкое ухудшение погоды: дождь, грозу, ураганный ветер. Позже эту версию подтвердили официальые оргаы.

— Маломерное моторное судно опрокинулось и утонуло мз-за сильного ветра, — прокомментировала пресс-служба Куйбышевской транспортной прокуратуры.

Оперативные службы продолжают работать на месте ЧП. Прокуратура проверяет, не нарушались ли правила безопасности. Возможно, будет заведено уголовное дело.