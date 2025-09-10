На Волге под Тольятти ищут пропавшего в шквал рыбака

144

Масштабная поисковая операция развернулась под Тольятти после исчезновения 63-летнего рыбака. Мужчина вышел на лодке в акваторию Куйбышевского водохранилища вечером 8 сентября и не вернулся. О беде сообщили в садовом товариществе, расположенном в Подстепках.

«63-летний житель Тольятти отправился на рыбалку в акваторию Куйбышевского водохранилища в районе садоводства „Прибой“

К поискам сразу подключились полиция, линейный отдел, ГИМС и поисково-спасательная служба, пишет 63.ру.

«После ночного дежурства полицейских к операции утром 9 сентября присоединились бойцы спецназа и водолазы. Они до сих пор обследуют дно в надежде найти тело погибшего. Шансов выжить в холодной воде практически не было, но поиски продолжаются», — сообщили СМИ Ставропольского района.