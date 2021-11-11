На Усмана Нурмагомедова завели уголовное дело за наезд на полицейского

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Следственный комитет (СК) завел уголовное дело в отношении Усмана Нурмагомедова, двоюродного брата бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, за наезд на сотрудника полиции около аэропорта в Каспийске, передает РБК.

«Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», — сообщили ТАСС в пресс-службе дагестанского следственного управления СК РФ.

Ранее ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что Усман и его друг были задержаны в четверг в Шереметьево. Предполагается, что несколькими часами ранее они на автомобиле сбили сотрудника полиции на КПП «Аэропорт» в Каспийске. РБК в пресс-службе транспортного управления МВД России по Центральному федеральному округу подтвердили, что полиция задержала двух подозреваемых в причастности к инциденту в Дагестане, не называя имен.

Усману Нурмагомедову 23 года. Как и брат, он боец ММА. На счету спортсмена 14 боев, во всех он одержал победы.

Фото: Пресс-служба Bellator/ТАСС/РБК