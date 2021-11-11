Я нашел ошибку
Главные новости:
Свидетельствуют подсчеты агентства TelecomDaily по результатам опроса топ-менеджеров крупных компаний связи.
Тарифы на домашний интернет, телевидение и другие услуги проводной связи могут вырасти
Госавтоинспекторы провели мероприятия по контролю за применением детских удерживающих устройств и ремней безопасности.
В Самарской области проходит «Месячник безопасности дорожного движения»
Министр рассказал, что сейчас в губернии более 200 тысяч доз запаса вакцины "Спутник V", около 4000 доз "ЭпиВакКороны" и чуть больше 700 доз "КовиВака".
Армен Бенян напомнил самарцам, кто сможет привиться "Спутником Лайт" в ноябре 2021 года
Драгоценности принадлежали тете императора Николая II, великой княгине Марии Павловне.
Драгоценности дома Романовых проданы на аукционе в Женеве за $885 тысяч
Вес боеприпаса составил полтонны.
Водолазы-пиротехники морского спецотряда у побережья Крыма уничтожили бомбу времен войны
Ранее Усман Нурмагомедов был задержан в Шереметьево за то, что он предположительно сбил на машине сотрудника полиции в Дагестане.
На Усмана Нурмагомедова завели уголовное дело за наезд на полицейского
Российский нападающий собирает клюшки всю свою карьеру. Причина — чтобы дети помнили о его карьере.
Александр Овечкин планирует открыть в России музей со своими памятными клюшками из личной коллекции
Жириновский назвал юг России "самой прогнившей" частью страны.
Жириновский назвал южную часть России самой коррумпированной
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.2
0.51
EUR 81.66
-0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев пригласили присоединиться к песенному флешмобу «Синий платочек»
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел РФ с профессиональным праздником
В Кинеле благодаря сотрудниками следственного управления дети-сироты получили жилье
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

На Усмана Нурмагомедова завели уголовное дело за наезд на полицейского

11 ноября 2021 22:23
123
Ранее Усман Нурмагомедов был задержан в Шереметьево за то, что он предположительно сбил на машине сотрудника полиции в Дагестане.

Следственный комитет (СК) завел уголовное дело в отношении Усмана Нурмагомедова, двоюродного брата бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, за наезд на сотрудника полиции около аэропорта в Каспийске, передает РБК

«Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», — сообщили ТАСС в пресс-службе дагестанского следственного управления СК РФ.

Ранее ТАСС  и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что Усман и его друг были задержаны в четверг в Шереметьево. Предполагается, что несколькими часами ранее они на автомобиле сбили сотрудника полиции на КПП «Аэропорт» в Каспийске. РБК в пресс-службе транспортного управления МВД России по Центральному федеральному округу подтвердили, что полиция задержала двух подозреваемых в причастности к инциденту в Дагестане, не называя имен.

Усману Нурмагомедову 23 года. Как и брат, он боец ММА. На счету спортсмена 14 боев, во всех он одержал победы.

 

Фото: Пресс-служба Bellator/ТАСС/РБК

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В региональном Правительстве обсудили вопросы ценового регулирования.
11 ноября 2021  20:45
Дмитрий Азаров поручил развивать в регионе систему ярмарок местной сельхозпродукции
207
Жителей Самарской области приглашают привиться от коронавруса
11 ноября 2021  13:37
Жителей Самарской области приглашают привиться от коронавруса
363
Еще 1 791 житель Самарской области заболел коронавирусом
11 ноября 2021  13:28
Еще 1 791 житель Самарской области заболел коронавирусом
708
самарские студенты принимают участие в VII Российско-Китайском молодежном форуме
11 ноября 2021  11:41
Самарские студенты принимают участие в VII Российско-Китайском молодежном форуме
322
В Самаре рассматривают возможность повышения стоимости проезда
11 ноября 2021  11:24
В Самаре рассматривают возможность повышения стоимости проезда
647
Весь список