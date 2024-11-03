На ул. Аврора в Самаре в ДТП пострадали водитель и две девушки-пассажирки

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2 ноября на территории региона зарегистрировано 10 ДТП, в которых пострадали 12 человек.

Одно из ДТП произошло в 20:40 в Железнодорожном районе города Самара. 25-летний водитель, управляя автомобилем LADA Vesta , следовал по ул. Авроры в направлении ул. Гагарина. В пути следования, возле д. № 114Ак.5, в нарушении требований п. 9.2 ПДД РФ, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Лада Гранта, под управлением водителя 42-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. Водитель и 25-летняя женщина-пассажир LADA Granta, а также 26-летняя девушка-пассажир LADA Vesta с места ДТП бригадой скорой медицинской помощи госпитализированы.