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На трассе М-5 в Самарской области грузовик столкнулся с отбойником и перевернулся

26 марта 2023 19:14
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Водитель оказался зажат в кабине. Проводились спасательные работы.

26 марта на 964 километре трассы М-5 произошло ДТП. Не вписавшись в поворот, грузовой автомобиль столкнулся с отбойником и перевернулся.

Водитель оказался зажат в кабине. Для оказания помощи пострадавшему на место ДТП был направлен Поисково-спасательный отряд города Тольятти.

Используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент, спасатели провели работы по деблокированию пострадавшего.

Водителя грузового автомобиля передали врачам скорой медицинской помощи для последующей госпитализации, сообщает пресс-служба ПСС СО.

 

Фото:  пресс-служба ПСС СО

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