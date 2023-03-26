На трассе М-5 в Самарской области грузовик столкнулся с отбойником и перевернулся

26 марта на 964 километре трассы М-5 произошло ДТП. Не вписавшись в поворот, грузовой автомобиль столкнулся с отбойником и перевернулся.
Водитель оказался зажат в кабине. Для оказания помощи пострадавшему на место ДТП был направлен Поисково-спасательный отряд города Тольятти.
Используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент, спасатели провели работы по деблокированию пострадавшего.
Водителя грузового автомобиля передали врачам скорой медицинской помощи для последующей госпитализации, сообщает пресс-служба ПСС СО.
Фото: пресс-служба ПСС СО