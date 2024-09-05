На территории Сергиевского района человек погиб в ДТП

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4 сентября в 18 часов 57 минут дежурному диспетчеру пожарно-спасательного отряда № 40 ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 1089 километре трассы М-5.

На место вызова был направлен дежурный караул в количестве 3 человек личного состава пожарно-спасательной части № 109 Отряда № 40, а также бригада медицинской скорой помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции.

Уже на месте происшествия было установлено, что произошло лобовое столкновение двух грузовых автомобилей Sitrak и DAF.

К сожалению, погиб 1 человек и 1 пострадал.

Пожарные-спасатели провели аварийно-спасательные работы: деблокировку пострадавшего и погибшего.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"