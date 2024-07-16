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На территории 24-х муниципальных районов и городских округов области установился 4 класс пожарной опасности (высокая степень пожарной опасности). В 1 районе - 5 класс (чрезвычайно высокая степень пожарной опасности).

В жаркую сухую погоду количество природных пожаров увеличивается.



Соблюдай требования особого противопожарного режима

не поджигай сухую траву на полях или полянах в лесу;

не применяй открытый огонь;

соблюдай запрет на посещение лесов;

не бросай на обочину из окна автомобиля окурки и спички. Они могут стать причиной серьёзного лесного пожара.

Помни, что за нарушение противопожарного режима предусмотрены штрафы.