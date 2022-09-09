На Стара-Загора из земли забил огромный фонтан кипятка

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В пятницу, 9 сентября, в Кировском районе произошло очень эффектное ЧП на теплосетях. Около пересечения улиц Стара-Загора и Ташкентской прямо из-под земли забила огромная мощная струя воды. Очевидцы предоставили впечатляющее видео с места.

Судя по этим кадрам, гейзер поднялся выше деревьев, щедро поливая ближайшие зеленые насаждения и проезжающие мимо машины, пишет 63.ру.

Заезд на отстойно-разворотную площадку ТЦ"Колизей" автобусов маршрута №61 невозможен в связи с прорывом воды на въезде

Комментарий ресурсоснабжающей организации ОАО "ПТС":

"Специалистами ПТС выявлен дефект на теплосети по ул. Стара-Загора. В настоящее время производится отключение участка с последующим выводом в ремонт. Горячее водоснабжение для близлежащих домов будет организовано по временной схеме. В планах теплоэнергетиков устранить дефект в ближайшее время. Руководство ПТС приносит извинения жителям города за временные неудобства!"

Фото: Светлана Близнец