возраст молодежи в РФ может быть повышен до 40-45 лет
Владимир Богатырев: "Визит Владимира Путина в Самару имеет стратегическое значение для развития всего региона"
В Самаре появится новый район
В Самарской области наступил второй пик активности клещей
В Самаре в ДТП пострадали 17-летний и 19-летний водители
Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области оказали помощь женщине с ребенком
Мошенники стали предлагать людям стать сотрудниками Росфинмониторинга
Законопроект об отмене домашнего задания для учеников на выходные внесут в Госдуму осенью
На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности М

7 сентября 2025 10:36
127
В ночь на 7 сентября на Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности М. Об этом сообщил Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«В 01:15 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4207 (N28W16) зарегистрирована вспышка M1.2 продолжительностью 10 минут», — говорится в публикации.

До этого ученые из Университета Сент-Эндрюса выяснили, что частицы в солнечных вспышках нагреваются в 6,5 раза сильнее, чем считалось раньше. Данное открытие не только меняет представления о физических процессах на Солнце, но и помогает решить загадку, которая оставалась нерешенной почти полвека.

Солнечные вспышки — это мощные выбросы энергии во внешней атмосфере светила, при которых температура плазмы поднимается выше 10 млн °C. Они усиливают поток рентгеновского и ультрафиолетового излучения, что представляет угрозу для спутников и астронавтов, а также влияет на верхние слои земной атмосферы, пишет Газета.

В центре внимания
Владимир Путин провел двустороннюю встречу с Вячеславом Федорищевым
6 сентября 2025  08:04
673
В пятницу, 5 сентября, в Самарской области с рабочей поездкой находится Президент РФ Владимир Путин. В Самаре он посетил ПАО «ОДК-Кузнецов».
6 сентября 2025  01:24
В Самаре Владимир Путин провел совещание по двигателестроению
964
Это уже вторая рабочая поездка Президента Владимира Путина в Самарскую область за 2025 год. Вопросы двигателестроения в центре внимания.
5 сентября 2025  22:32
Президент России Владимир Путин с рабочей поездкой прибыл в Самарскую область 
907
В Самаре предложили создать Аллею архитекторов, проектировщиков и изыскателей
5 сентября 2025  13:45
411
Стала известна программа празднования Дня города в Самаре
5 сентября 2025  10:00
752
