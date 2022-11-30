На самарской овощебазе ночью нашли мигрантов

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Профилактическое мероприятие прошло на торговой базе, расположенной в Кировском районе областного центра.

Сотрудники отдела по вопросам миграции Управления МВД России по г. Самаре совместно с полицейскими полка патрульно-постовой службы полиции, участковыми уполномоченными полиции при содействии бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области в ночное время суток провели профилактическое мероприятие на торговой базе, расположенной в Кировском районе областного центра.

Так, за одну ночь в ходе мероприятия пресечено 25 нарушений миграционного законодательства, совершенных 18 иностранными гражданами.

В отношении одного работника овощебазы составлен административный протокол за правонарушение предусмотренное ч.2 ст. 18.17 КоАП РФ «Несоблюдение установленных в соответствии с федеральным законом в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций ограничений на осуществление отдельных видов деятельности». В отношении 9 граждан - ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации». В отношении 15 граждан - ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ». Решается вопрос о выдворении с территории Российской Федерации пяти иностранных граждан.

Подобные мероприятия на территории Самарской области проводятся на систематической основе.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.