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На рынке "Норд" в Самаре вечером 5 сентября горел павильон

5 сентября 2022 20:32
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Погибших и пострадавших нет.

Огонь в Советском районе Самары возник около 18:20. Возгорание произошло по адресу: ул. 22 Партсъезда, 1в, к6, сообщает sovainfo.ru со ссылкой на ГУ МЧС СО. 
 
На место оперативно приехали пожарные. Они определили, что горит торговый павильон "Тандыр № 1". Пожар успел охватить 30 кв. метров. Языки пламени возвышались на несколько метров вверх. 
 
Как сообщает ГУ МЧС России по Самарской области, пожар удалось ликвидировать в 18:46. Погибших и пострадавших нет.

 

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области/СОВА

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