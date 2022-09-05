На рынке "Норд" в Самаре вечером 5 сентября горел павильон

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Огонь в Советском районе Самары возник около 18:20. Возгорание произошло по адресу: ул. 22 Партсъезда, 1в, к6, сообщает sovainfo.ru со ссылкой на ГУ МЧС СО.



На место оперативно приехали пожарные. Они определили, что горит торговый павильон "Тандыр № 1". Пожар успел охватить 30 кв. метров. Языки пламени возвышались на несколько метров вверх.



Как сообщает ГУ МЧС России по Самарской области, пожар удалось ликвидировать в 18:46. Погибших и пострадавших нет.

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области/СОВА