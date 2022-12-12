На реке Криуше около Новокуйбышевска косуля тонула в ледяной воде

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Воскресный день на реке Криуше около Новокуйбышевска чуть не стал последним для лесного жителя. Косуля тонула в ледяной воде, сообщает sovainfo.ru.

Директор новокуйбышевского охотничьего хозяйства Григорий Бондарев рассказал на своей странице соцсети ВКонтакте, что провел активный день на стрельбище, вернулся домой, и вдруг раздался звонок. Ему сообщили, что на Криуше тонет лось.

- Как пожарная команда собрались мы с друзьями. И буквально через десять минут мы были на лодочной станции, прогревали двигатели "пепелаца" и собирали спасательное оборудование, веревки, петли. Еще пара минут, и мы двинулись по хрупкому льду реки, навстречу приключениям. Имея информацию о тонущем лосе, мы готовились крепко попахать и искали крупную майну, - вспоминает Григорий Бондарев.

Однако вместо крупного рогатого посередине реки команда увидела тонущую косулю. Практически сразу ее вытащили и погрузили на борт, а затем привезли на ближайший берег. Обессиленная косуля не могла встать.



Ее растерли, но результата такой обогрев не дал. Тогда животное быстро закутали в одеяло и отвезли на базу, где оставили ночевать в теплом гараже, чтобы на следующий день выпустить на волю.

Фото: Григорий Бондарев / vk.com / скрин видео / СОВА