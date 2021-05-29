На проспекте Кирова в Самаре машина насмерть сбила женщину

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28 мая на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 17.45 в Кировском районе Самары. Водитель 2000 г.р., управляя автомобилем «БМВ», следовал по пр. Кирова и напротив стр. 145 сбил пешехода - женщину 1972 г.р. Она переходила проезжую часть в неустановленном для перехода месте, в зоне видимости пешеходного перехода, слева направо по ходу движения транспортного средства. Женщина скончалась до приезда бригады скорой медицинской помощи. По факту случившегося проводится проверка, сообщает облМВД.