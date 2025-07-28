На проспекте Кирова в Самаре горит двухэтажное кафе

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В 15.31 28 июля в ОДС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре на проспекте Кирова, 34 в Самаре.

Пожарно-спасательные подразделения привлечены по повышенному рангу вызова – Пожар «№2».

По прибытию к месту вызова установлено, что горит двухэтажное кафе. Площадь пожара уточняется.

В результате пожара погибших и пострадавших нет.

Всего привлечено 69 человек, 22 единицы техники, в том числе от МЧС России 46 человек, 14 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО