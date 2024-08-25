На производственном складе под Самарой нашли много мигрантов

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Председатель СК России поручил провести проверку по обращению о возможном нарушении миграционного законодательства в поселке Козелки Самарской области.

Причиной послужило обращение местных жителей, размещенное в комментариях в аккаунте приемной председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина «ВКонтакте». Авторы обращения сообщили, что в здании склада компании «ТД «Козелки» проживает большое количество мигрантов, и это вызывает опасения у местных жителей. Обращения в уполномоченные органы результатов не принесли.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Самарской области Максиму Козлову провести процессуальную проверку и представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки – о ее результатах», — сообщает Информцентр СКР.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, пишет Обоз.инфо.