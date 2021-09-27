Я нашел ошибку
Главные новости:
За выходные в Самарской области задержали 57 пьяных водителей
За выходные в Самарской области задержали 57 пьяных водителей
В Жигулевске пьяный водитель врезался в барьер
В Жигулевске пьяный водитель врезался в барьер
В Самаре и Тольятти росгвардейцы приняли участие во Всероссийском субботнике «Зеленая Россия»
В Самаре и Тольятти росгвардейцы приняли участие во Всероссийском субботнике «Зеленая Россия»
В Шенталинском районе к ДТП с лосем назвали причастным зама Приволжского транспортного прокурора
В Шенталинском районе к ДТП с лосем назвали причастным зама Приволжского транспортного прокурора
На пожаре в Чапаевске погиб мужчина
На пожаре в Чапаевске погиб мужчина
Татьяна Мрдуляш презентует самарским студентам “Пушкинскую карту”
Татьяна Мрдуляш презентует самарским студентам “Пушкинскую карту”
Арт-фигуры с Аллеи хорошего настроения в Самаре отправились на зимовку
Арт-фигуры с Аллеи хорошего настроения в Самаре отправились на зимовку
В Самаре восстановили движение автобусов №24 по прежнему маршруту
В Самаре восстановили движение автобусов №24 по прежнему маршруту
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.01
0.29
EUR 85.68
0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Библиотека для молодежи соберет участников традиционного осеннего квеста «Литературная Самара»
В Самаре стартовала неделя театрального искусства в рамках фестиваля «Волга театральная»
Фестиваль «Русь. Эпоха Объединения» пройдет в Самарской области в необычном формате
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

На пожаре в Чапаевске погиб мужчина

27 сентября 2021 11:54
108
На пожаре в Чапаевске погиб мужчина

В воскресенье, 26 сентября, примерно в 18:30 произошел пожар на ул. Ярославской, 54 в Чапаевске, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел частный дом с мансардой на площади 150 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В его тушении участвовали 26 человек, в том числе три звена газодымозащитной службы.

Пожар удалось локализовать в 19:03.

В региональном управлении МЧС России отмечают, что во время тушения было обнаружено тело мужчины. Причина гибели человека устанавливается, пишет Волга Ньюс.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Рост продолжается: в Самарской области выявили 574 новых случаев коронавируса
26 сентября 2021  13:01
Рост продолжается: в Самарской области выявили 574 новых случаев коронавируса
730
Дмитрий Азаров открыл фестиваль деятелей интернета 404fest
25 сентября 2021  14:09
Дмитрий Азаров открыл фестиваль деятелей интернета 404fest
877
Снова рост: 569 заболевших коронавирусом за сутки
25 сентября 2021  13:04
Снова рост: 569 заболевших коронавирусом за сутки
939
Очередной грустный рекорд: 556 случаев коронавируса выявили в Самарском регионе за сутки
24 сентября 2021  13:41
Очередной грустный рекорд: 556 случаев коронавируса выявили в Самарском регионе за сутки
820
Работы на масштабном строительстве по нацпроекту БКД двухуровневой развязки в Самаре идут с опережением графика
24 сентября 2021  12:26
Работы на масштабном строительстве по нацпроекту БКД двухуровневой развязки в Самаре идут с опережением графика
1309
Весь список