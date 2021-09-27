На пожаре в Чапаевске погиб мужчина

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В воскресенье, 26 сентября, примерно в 18:30 произошел пожар на ул. Ярославской, 54 в Чапаевске, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел частный дом с мансардой на площади 150 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В его тушении участвовали 26 человек, в том числе три звена газодымозащитной службы.

Пожар удалось локализовать в 19:03.

В региональном управлении МЧС России отмечают, что во время тушения было обнаружено тело мужчины. Причина гибели человека устанавливается, пишет Волга Ньюс.