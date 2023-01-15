На пожаре на рынке в Кинеле погиб человек

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Как сообщалось ранее, в ночь на 15 января 2023 года в городе Кинель произошёл пожар на продовольственном рынке. На месте пожара обнаружено тело мужчины, без признаков жизни.

По данному факту следственным отделом по городу Кинель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка.

На место происшествия выехал руководитель следственного отдела по городу Кинель, следователь – криминалист следственного управления и следователь территориального следственного отдела. В настоящее время принимаются меры к полному тушению пожара, после чего сотрудники следственного управления приступят к осмотру места происшествия. Выясняются причины пожара, лица, которые могли пострадать в результате возгорания.