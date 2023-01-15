На рынке в Кинеле произошел пожар на 1500 кв. метрах

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В 02.33 (мск) 15.01.2023 в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре на продовольственном рынке по адресу: г.о. Кинель, ул. Октябрьская, в районе железнодорожного вокзала.

В 02.52 (мск) 15.01.2023 установлено, что горят торговые павильоны на площади 900 кв.м., объявлен повышенный ранг вызова – Пожар № 2.

В 03.20 (мск) 15.01.2023 площадь пожара составляет 1500 кв.м.

Для тушения пожара привлечены 93 человека и 34 ед. техники, в том числе от МЧС России 30 человек и 10 ед. техники. сообщает облМЧС.