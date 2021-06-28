На пляже Барбошиной поляны в Самаре нашли тело мужчины

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Вечером 27 июня на одном из официальных самарских пляжей нашли тело мужчины. Очевидцами стали около ста посетителей зоны отдыха.

— Это произошло на пляже Барбошиной поляны. Тело нашли случайно. Отдыхающие играли в мяч, он улетел далеко, поплыли доставать, а там мужская нога. Человек был уже мертв. Люди вышли из воды и столпились на берегу, а за погибшим отправился катер спасателей, — сообщил очевидец Артём Коротов.

К сожалению, с наступлением лета люди всё чаще гибнут на реках и озерах. Тонут как на территории оборудованных пляжей со спасателями, так и на открытой воде в диких местах купания. Днями ранее спасатели нашли тела трех утонувших человек.

Фото: скрин видео читатель 63.RU