Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре заболели 100 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Днем 29 июня местами по Самарской области ожидается гроза, усиление южного ветра 15-20 м/с, град.
В Самарской области сохранится жара до +38 С
Гид по сервисам Сбера, которые позволят сделать лето еще красочнее. 
Гид: как не упустить лето
Путин и Си Цзиньпин объявили о продлении российско-китайского договора о дружбе
Путин и Си Цзиньпин объявили о продлении российско-китайского договора о дружбе
У спортсменов Самарской области 3 награды.
В Чебоксарах состоялся чемпионат России по легкой атлетике
Красивое мероприятие с культурно-историческими корнями. Праздник пройдет у подножия горы Шишка.
В поселке Гавриловский Самарской области состоится праздник «День степи. Толстовские скачки»
Представители городской администрации, эксперты, ученые высказали предложения по актуализации блока документа «Пространство».
В Самарском университете прошла стратегическая сессия «Пространственное развитие и создание комфортной городской среды»
68% работников Самарской области в жару продолжали работать из офиса
68% работников Самарской области в жару продолжали работать из офиса
Наверх
Самара  +33 °C, Тольятти  +32 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.17
-0.16
EUR 86.19
-0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
"На сопках Маньчжурии": открывает фестиваль шествие по Волжскому проспекту
В Самаре прошел Кубок СО по мини-футболу среди сотрудников Госавтоинспекции
В Самаре прошел спортивный праздник Госкорпорации Ростех «Ударная десятка»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

На пляже Барбошиной поляны в Самаре нашли тело мужчины

28 июня 2021 13:35
113
На пляже Барбошиной поляны в Самаре нашли тело мужчины

Вечером 27 июня на одном из официальных самарских пляжей нашли тело мужчины. Очевидцами стали около ста посетителей зоны отдыха.

— Это произошло на пляже Барбошиной поляны. Тело нашли случайно. Отдыхающие играли в мяч, он улетел далеко, поплыли доставать, а там мужская нога. Человек был уже мертв. Люди вышли из воды и столпились на берегу, а за погибшим отправился катер спасателей, — сообщил очевидец Артём Коротов.

К сожалению, с наступлением лета люди всё чаще гибнут на реках и озерах. Тонут как на территории оборудованных пляжей со спасателями, так и на открытой воде в диких местах купания. Днями ранее спасатели нашли тела трех утонувших человек.

Фото: скрин видео читатель 63.RU

Теги: утонувшие ЧП на воде

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На самарской набережной утонула женщина
24 июня 2021, 09:57
На самарской набережной утонула женщина
Она купалась в районе Некрасовского спуска. Происшествия
585
В Сызрани утонул мужчина
24 июня 2021, 09:32
В Сызрани утонул мужчина
Его тело доставали спасатели. Происшествия
408
В Самарской области утонули мужчина и молодой человек
22 июня 2021, 10:19
В Самарской области утонули мужчина и молодой человек
Трагедии произошли в Безенчукском районе и Сызрани. Происшествия
509
В центре внимания
Завершается строительство транспортных развязок на примыканиях к ОЭЗ Тольятти
28 июня 2021  12:33
Завершается строительство транспортных развязок на примыканиях к ОЭЗ Тольятти
124
Объявлен желтый уровень опасности из-за грозы в Самарской области
27 июня 2021  12:59
Объявлен желтый уровень опасности из-за грозы в Самарской области
528
В Самарской области за сутки на 26 июня выявлены 207 заболевших коронавирусом
27 июня 2021  12:23
В Самарской области за сутки на 26 июня выявлены 207 заболевших коронавирусом
535
Дмитрий Азаров проверил готовность нового COVID-центра в Тольятти.
26 июня 2021  21:15
Новый COVID-госпиталь Самарской области примет первых пациентов 1 августа
889
В Самарской области обещают еще одну грозу
26 июня 2021  13:33
В Самарской области обещают еще одну грозу
894
Весь список