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На площади 750 квадратных метров горела трава и в Кинель-Черкасском районе

11 апреля 2025 13:33
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На площади 750 квадратных метров горела трава и в Кинель-Черкасском районе

Дважды за дежурство выезжали огнеборцы пожарно-спасательного отряда № 39 на ликвидацию возгораний сухой травы.

9 апреля в 16:09 на пункт связи пожарно-спасательной части поступило сообщение о возгорании травы в селе Тимашево на улице Фрунзе. На место пожара были направлены два расчета пожарно-спасательной части № 144 Отряда № 39 и отдельный пост 92 пожарно-спасательной части 31 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Самарской области. По прибытии к месту пожара было установлено, что горит трава на площади 500 квадратных метров. В 16:51 была объявлена ликвидация открытого горения, в 17:47– полная ликвидация пожара. В тушении пожара принимали участие 8 человек личного состава и 2 единицы основной пожарной техники. На тушение пожара были поданы 2 ствола «Б» и два ранцевых лесных огнетушителя.
В 19:15 поступило сообщение о природном пожаре в селе Кинель-Черкассы в районе улицы Черкасской. Прибыв к месту вызова, огнеборцы пожарно-спасательной части 140 Отряда № 39 установили, что произошло возгорание сухой травы на площади 250 квадратных метров. На тушение были поданы 1 ствол «Б» и 1 ранцевый огнетушитель. В 19:45 - зафиксирована ликвидация последствий пожара. Причины пожаров устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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