На перекрестке проспекта Масленникова в Самаре столкнулись две иномарки

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16 января в Самаре на проспекте Масленникова произошла авария. На перекрёстке столкнулись две иномарки.

ДТП произошло в 17:00. 47-летний водитель "Мазды" рассказал, что он ехал со стороны автобусного проезда в направлении проспекта Масленникова, но на Т-образном перекрёстке при развороте столкнулся с KIA, сообщает sovainfo.ru.

За рулем второй иномарки был 22-летний молодой человек, который ехал со стороны Мичурина в направлении Ново-Садовой.



По данным ГУ МВД России по Самарской области, в аварии пострадали два пассажира KIA.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области/СОВА