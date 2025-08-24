Я нашел ошибку
Главные новости:
31 августа "Акрон" примет калининградскую "Балтику".
"Акрон" - ЦСКА - 1:3
Регулярное проведение таких фестивалей, как «Репин навсегда», «Чистый Репин» и «Есенинская осень», сделало село Ширяево заметным явлением в культурной жизни страны.
Участники форума «Музейные маршруты» посетили село Ширяево
Выясняются причины и обстоятельства происшествия, устанавливается местонахождение нападавшего.
На переезде в Самарской области мужчина с лопатой напал на работников ж/д
В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают московское "Динамо".
"Крылья Советов" проиграли "Краснодару" -0:6
Полицейскими возбуждено уголовное дело.
Жительнице Красноармейского района перевела мошенникам более 800 тысяч рублей после звонка "следователя"
Следующий турнир для спортсменки из Жигулевска - US Open в Нью-Йорке. 
Теннесистка Диана Шнайдер, уроженка Самарской области, выиграла турнир в Монтеррее
Руслан Гараев занял первое место среди мужчин в дисциплине сапсерфинг («доска с веслом»).
Самарцы - призеры чемпионата России по серфингу
В Самаре ночью +16, +18°С, днем +22, +24°С.
25 августа в регионе  дождь, гроза, возможен град, до +25°С
В регионе стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Трафарет»
В Самарском регионе провели слет молодых сотрудников органов внутренних дел
Руководство ГУ МВД СО вместе с Советом ветеранов приняло участие в торжественном мероприятие, приуроченном ко Дню Государственного флага России
На переезде в Самарской области мужчина с лопатой напал на работников ж/д

24 августа 2025 18:40
144
Выясняются причины и обстоятельства происшествия, устанавливается местонахождение нападавшего.

В Самарской области СК организована проверка по информации о хулиганских действиях водителя автомобиля в отношении работников железной дороги на железнодорожном переезде.

В ходе мониторинга информационного пространства выявлено, что 22 августа на железнодорожном переезде пассажир автомобиля напал на работников переезда. Он попытался ударить железнодорожников садовой лопатой и проникнуть к ним в техническое помещение.

Центральным МСУТ СК России организовано проведение доследственной проверки по статье "Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам, на железнодорожном транспорте, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Следователями во взаимодействии с сотрудниками полиции проводится комплекс проверочных мероприятий, в ходе которых выясняются причины и обстоятельства происшествия, устанавливается местонахождение нападавшего, сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СК России.

 

Фото:   pxhere.com

В центре внимания
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил соединение специального назначения Центрального военного округа.
22 августа 2025  13:00
День флага: Вячеслав Федорищев наградил спецназовцев и передал дроны на СВО
524
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
868
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
863
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
1208
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
987
