На переезде в Самарской области мужчина с лопатой напал на работников ж/д

144

В Самарской области СК организована проверка по информации о хулиганских действиях водителя автомобиля в отношении работников железной дороги на железнодорожном переезде.

В ходе мониторинга информационного пространства выявлено, что 22 августа на железнодорожном переезде пассажир автомобиля напал на работников переезда. Он попытался ударить железнодорожников садовой лопатой и проникнуть к ним в техническое помещение.

Центральным МСУТ СК России организовано проведение доследственной проверки по статье "Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам, на железнодорожном транспорте, с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Следователями во взаимодействии с сотрудниками полиции проводится комплекс проверочных мероприятий, в ходе которых выясняются причины и обстоятельства происшествия, устанавливается местонахождение нападавшего, сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СК России.

Фото: pxhere.com