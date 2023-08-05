На озере в Самарской области утонул мужчина

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4 августа водолазы Поисково-спасательного отряда специального назначения в 10.05 приступили к проведению поисковых работы на озере Черное около села Старое Якушкино по заявлению сотрудников полиции. Там во время купания пропал мужчина 1968 года рождения. Обследование акватории длилось около двух часов. В 15.35 пропавшего мужчину водолаз обнаружил в 10 метрах удаления от береговой линии на глубине трех метров и доставил до береговой линии. В ходе проведения спасательных работ задействовано три водолаза, сообщает ПСС по Самарской области.