На острове Зелененький в Красноглинском районе горела сухая трава

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22 апреля на острове Зелененький в Красноглинском районе произошло возгорание сухой травы. Информация о возгорании на острове поступила в спасательную службу в 13.52.

Для борьбы с огнем от Поисково-спасательного подразделения «Красная Глинка» был направлен спасательный катера с тремя спасателями на борту и оборудованием для тушения огня.

На острове горела очагами сухая трава на площади 0,5 гектара. С помощью пожарных ранцев и мотопомпы спасателями было остановлено распространение огня.

В 17.49 возгорание сухой травы было полностью ликвидировано, сообщили в ПСС СО.

Фото: ПСС СО