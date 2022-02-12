На Обводном шоссе Тольятти произошло столкновение 10 автомобилей

Сегодня утром, 12 февраля, в условиях густого тумана на Обводном шоссе Тольятти (вблизи Васильевки) произошло столкновение 10 автомобилей.
На момент ДТП проезжая часть была расчищена на всю ширину, обработана противогололедным материалом.
В настоящее время за медицинской помощью никто не обращался.
Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП.
Организовано беспрепятственное движение транспорта по одной полосе.
В связи с затруднением движения, Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам заранее планировать свой маршрут, передает пресс-служба ГУ МВД СО.
Фото взято из паблика ЧП и ДТП Тольятти ВКонтакте/ГУ МВД СО