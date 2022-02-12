На Обводном шоссе Тольятти произошло столкновение 10 автомобилей

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Сегодня утром, 12 февраля, в условиях густого тумана на Обводном шоссе Тольятти (вблизи Васильевки) произошло столкновение 10 автомобилей.

На момент ДТП проезжая часть была расчищена на всю ширину, обработана противогололедным материалом.

В настоящее время за медицинской помощью никто не обращался.

Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП.

Организовано беспрепятственное движение транспорта по одной полосе.

В связи с затруднением движения, Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам заранее планировать свой маршрут, передает пресс-служба ГУ МВД СО.





Фото взято из паблика ЧП и ДТП Тольятти ВКонтакте/ГУ МВД СО