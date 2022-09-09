На Нагорной в Самаре дерево упало на женщину с ребенком

101

В Самаре огромная ветка дерева под напором сильного ветра сломалась и упала прямо на проезжую часть двора на улице Нагорной, 148. В этот момент там находились люди и были припаркованы автомобили.

На видео запечатлен страшный момент падения, когда ни о чем не подозревающая женщина спокойно прогуливается во дворе дома с коляской. Прежде чем она успела сориентироваться, раздался звук отламывающейся от дерева ветви. Тогда женщина, испугавшись, спешно попыталась убежать, но коляску все равно успело задеть.

Ребенка внутри от царапин и синяков спас поднятый козырек. Испуганная мать, едва опомнившись, кинулась посмотреть, все ли в порядке с малышом. На этот раз, к счастью, обошлось без травм и последствий. Чего не скажешь об автомобилях. Водители жалуются, что их машины, припаркованные на тот момент во дворе, пострадали.

После инцидента на место приехали представители управляющей компании дома и газовая служба, так как здесь же проходит труба. Но утечек, судя по всему, не произошло. Место падения огородили лентой, и уже на следующий день, 9 сентября, огромной веткой занялась аварийная служба, пишет ГТРК Самара.

Фото: vk.com/скрин видео Честная Самара