На Московском шоссе в Самаре столкнулись LADA Vesta и Kia Rio   

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Получив информацию о ДТП, сотрудники ГАИ оперативно прибыли на место происшествия, установили и опросили участников и очевидцев аварии, провели иные мероприятия для установления обстоятельств.

По предварительным данным, 18 мая, утром, водитель 1992 г.р., управляя автомобилем LADA Vesta, двигаясь по Московскому шоссе, со стороны 22 Партсъезда, в направлении улицы Ново-Вокзальная, напротив дома 131 по Московскому шоссе, осуществляя проезд на красный сигнал светофора, допустил столкновение с автомобилем Kia Rio, под управлением водителя - женщины 1988 г.р., которая двигалась во встречном направлении, с левым поворотом.

Пассажира автомобиля LADA Vesta доставили на "скорой помощи" в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП, проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.



Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО