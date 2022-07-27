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На Министерство здравоохранения Самарской области подали в суд

27 июля 2022 09:59
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На Министерство здравоохранения Самарской области подали в суд

В ближайшее время в одном из судов Самарской области может начаться громкий процесс. Об этом сообщили представители региональной прокуратуры.

Ответчиков в этом процессе два: Министерство здравоохранения губернии и представители Новокуйбышевской центральной городской больницы (Новокуйбышевская ЦГБ). Причиной для обращения в суд стало ненадлежащее состоянии родильного дома медучреждения.

— Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что в последний раз капитальный ремонт горбольницы проводили в 1980 году. Но руководство медучреждения подготовило проект ремонта крыши здания. Документы разработали в связи с ограниченно-работоспособным состоянием кровли. Оно требовало капитального ремонта или полной замены, — пояснили в прокуратуре Самарской области.

Представители надзорного ведомства отправляли представление, которое даже рассмотрели. Однако никаких мер для устранения недочетов не предприняли и финансирования на ремонт не провели. Поэтому прокурор Новокуйбышевска отправил в суд иск. Он потребовал обязать Минздрав Самарской области и руководство больницы привести перинатальный центр в порядок.

Редакция 63.RU обратилась в профильное ведомство с просьбой прокомментировать ситуацию. Вот какой ответ предоставили чиновники:

— В конце июня 2022-го из областного бюджета выделили 11 миллионов рублей. Эта сумма соответствует смете на ремонт здания роддома Новокуйбышевской ЦГБ. После внесения поправок в программу развития здравоохранения эту сумму переведут на счета медучреждения для последующей закупки, — заявили в белом доме.

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