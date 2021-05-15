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На месте схода вагонов в Кинель-Черкасском районе работает опергруппа ГУ МЧС Самарской области

15 мая 2021 19:31
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К месту происшествия направлены два аварийно-восстановительных поезда.

Сегодня в оперативную дежурную смену ЦУКС Самарской области поступило сообщение о сходе грузовых вагонов в населенном пункте Тоузаково Кинель-Черкасского района на 1200 км Куйбышевской железной дороги.

Погибших и пострадавших нет.

Произошел сход разногрузных вагонов, перевозивших каменный уголь, пиломатериалы, металл.

Опасных грузов нет, повреждены контактные линии передач, прогнозируется задержка поездов.

С целью уточнения оперативной обстановки на месте происшествия работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Самарской области.

В Главном управлении МЧС России по Самарской области развернут оперативный штаб ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров.

К месту происшествия направлены два аварийно-восстановительных поезда.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.

 

Фото:   облМЧС

 

Теги: грузовой поезд облМЧС сход вагонов

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