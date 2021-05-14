На Мехзаводе полицейские задержали вора на месте преступления

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В отношении жителя поселка Мехзавод возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на кражу сопряженную с незаконным проникновением в жилище".

Мужчина, днем, через открытое окно проник в квартиру на первом этаже дома в поселке Мехзавод. Воспользовавшись отсутствием хозяев, мужчина решил тайно похитить имущество. Звуки передвигаемых предметов услышал возвращавшийся домой 34-летний хозяинвладелец вартиры. Он не стал открывать входную дверь, а о подозрительном шуме сообщил в полицию.

На место происшествия первыми прибыли сотрудники дежурной части пункта полиции (прим. автора — находятся в соседнем здании, прибежали сразу). В подъезде дома они задержали мужчину, выходящего из квартиры заявителя и державшего в руках системный блок. На вопросы полицейских мужчина не смог пояснить цель пребывания в квартире и наличия чужого имущества в руках. Полицейские доставили мужчину в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный в совершении преступления признался, пояснил обстоятельства произошедшего и мотивы правонарушения. Мужчина нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Санкция инкриминируемой подозреваемому статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятисот тысяч рублей, либо принудительных работ на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет, либо лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет.

Фото: ГУ МВД СО