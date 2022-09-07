На М-5 в Самарской области произошло смертельное ДТП с пожаром

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Жуткая авария произошла в Самарской области утром в среду, 7 сентября. Около 05:00 на трассе М-5 «Урал» в Сергиевском районе столкнулись грузовик и легковушка.

Полицейские пока не смогли даже установить марки машин. Ведь после столкновения они загорелись, пишет 63.ру.



— В результате происшествия два человека погибли на месте. Один доставлен в медицинское учреждение, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

Версию происшествия полицейские пока не озвучили. Они устанавливают все детали ДТП.



Фото: ГУ МВД России по Самарской области