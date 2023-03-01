На курильском вулкане Эбеко зафиксировали выброс пепла на высоту 2,5 километра

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Пепловый выброс высотой 2,5 километра зафиксировали в среду на курильском вулкане Эбеко, информирует главное управление МЧС РФ по Сахалинской области, передает РИА Новости.

"Утром 1 марта в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области от островной группы реагирования на вулканические извержения ДВО РАН поступила информация, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 2,5 километра. Шлейф распространился в северном направлении на расстояние более 5 километров", - говорится в сообщении ведомства.

По данным диспетчеров, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался, звонков и жалоб от людей не поступало. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана.

Фото: ГУ МЧС Сахалинской области