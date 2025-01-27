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На кондуктора троллейбуса в Самаре напал один из пассажиров

27 января 2025 11:40
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На кондуктора троллейбуса в Самаре напал один из пассажиров

После нападения на кондуктора троллейбуса в Самаре завели уголовное дело. Об инциденте сообщили очевидцы в социальных сетях. На нее обратили внимание в СК Самарской области и начали проверку.

— По результатам проверки опубликованных материалов было заведено уголовное дело по признакам состава преступления о хулиганстве, — прокомментировала пресс-служба ведомства.

После нападения женщине понадобилась помощь медиков. Сейчас проводятся все необходимые следственные действия, чтобы найти всех участников конфликта и установить все его обстоятельства, пишет Самара-КП.

 

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