На КбшЖД произошло возгорание локомотива грузового поезда

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Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований пожарной безопасности в связи с произошедшим 18 декабря 2021 года возгоранием локомотива в Самарской области.

Утром на 10 пикете 1023 км перегона станций Безенчук - Мыльная Куйбышевской железной дороги произошло возгорание локомотива грузового поезда.

Поезд следовал в составе 65 вагонов с грузом сырая нефть.

Локомотив был отведен на безопасное расстояние. На место пришествия незамедлительно выехали пожарные поезда со станций Сызрань и Самара, а также пожарные расчеты МЧС Безенчука.

Пожар ликвидирован. Пострадавших нет, груз не пострадал. По предварительным данным причиной возгорания является неисправность электропроводки в локомотива.

Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

Фото: соцсети