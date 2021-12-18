На КбшЖД произошло возгорание локомотива грузового поезда

Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований пожарной безопасности в связи с произошедшим 18 декабря 2021 года возгоранием локомотива в Самарской области.
Утром на 10 пикете 1023 км перегона станций Безенчук - Мыльная Куйбышевской железной дороги произошло возгорание локомотива грузового поезда.
Поезд следовал в составе 65 вагонов с грузом сырая нефть.
Локомотив был отведен на безопасное расстояние. На место пришествия незамедлительно выехали пожарные поезда со станций Сызрань и Самара, а также пожарные расчеты МЧС Безенчука.
Пожар ликвидирован. Пострадавших нет, груз не пострадал. По предварительным данным причиной возгорания является неисправность электропроводки в локомотива.
Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.
Фото: соцсети