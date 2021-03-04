На Канарах четверо мигрантов изнасиловали предложившую им помощь туристку

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На Канарах четверо мигрантов из Северной Африки изнасиловали предложившую им помощь туристку из Ирландии, сообщает РИА Новости со ссылкой на El Periodico.

Инцидент произошел 26 февраля. Гулявшая в парке муниципалитета Моган 36-летняя туристка завязала разговор с группой молодых людей. Ирландка поинтересовалась, как им живется в чужой стране, и предложила помочь. Мигранты стали вести себя агрессивно, напали на женщину и изнасиловали.

Преступников задержали через два дня. Им было от 18 до 35 лет, в Испанию они прибыли на лодке и находились в стране нелегально. Один из них причастен к другим преступлениям, в том числе сексуального характера.