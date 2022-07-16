На Камчатке пропал вертолет, которым управлял биатлонист Малиновский

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На Камчатке перестал выходить на связь вертолет Robinson RA-07350 с тремя людьми на борту, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Как рассказал источник агентства, управлял воздушным судном российский биатлонист Игорь Малиновский.

"Игорь там, не позвонил, насколько я знаю. У него спутниковый телефон с собой был", — пояснил один из знакомых спортсмена.

По данным спасателей, пропавший вертолет летел по маршруту "кальдера вулкана Узон — село Мильково", утром на его поиски вылетят Ми-8 МЧС, Ан-26 и вертолет территориального центра медицины катастроф.

Камчатская транспортная прокуратура начала проверку.

Игорь Малиновский участвовал в Кубке мира по биатлону. В его активе победы на чемпионатах мира и Европы среди юниоров. В 2021 году спортсмен объявил о завершении карьеры.

Фото: ТАСС / Красильников Станислав/Лайф