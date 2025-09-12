На Эльбрусе, где произошла авария, завершили эвакуацию людей с канатной дороги

175

Эвакуация людей с канатной дороги на Эльбрусе, где произошла авария, завершена, сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, сообщает РИА Новости.

"По состоянию на 17.00 мск, эвакуация людей с кресельной канатной дороги завершена", - написал Коков в своем Telegram-канале.

Ранее Коков сообщил, что днем в пятницу на горе Эльбрус в результате аварии на однокресельной канатной дороге, эксплуатантом которой является частная компания ООО "МКД Эльбрус", погибли два человека.

Предварительно, причина аварии - сход троса с ролика одной из опор.

Региональное СУ СК возбудило по данному факту уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности гибель двух лиц" УК РФ.

По его данным, в результате аварии также получили повреждения различной степени тяжести несколько человек. Минздрав региона сообщил о девяти пострадавших, которые эвакуированы, и их готовятся принять в больнице, но позже в ведомстве уточнили, что все они не нуждаются в медпомощи.

Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что в аварии, по предварительным данным, погибли пожилой житель Кабардино-Балкарии и женщина из Дагестана 1990 года рождения.

Фото: МЧС РФ