На автодороге «М-5 Урал» 1041,5 км столкнулись Toyota и Lada Granta

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По предварительным данным собранным сотрудниками ГАИ, 14 мая на автодороге «М-5 Урал» 1041,5 км произошло столкновение двух автомобилей.

Водитель 1964 года рождения, находившийся за рулем автомобиля Toyota, двигался со стороны Ульяновска, При развороте не уступил дорогу попутно движущемуся автомобилю Lada Granta под управлением водителя 1984 года рождения и допустил столкновение.

Водитель отечественного автомобиля госпитализирован.

На месте ДТП работали сотрудники противопожарной службы Самарской области. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО