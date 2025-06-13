На 879 км  а/д М-5 «Урал» произошло столкновение пяти автомобилей: погибли двое детей и двое взрослых

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Полицейские работали на месте ДТП в Сызранском районе. По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, 13.06.2025 в 14:35 час. на 879 км федеральной а/д М-5 «Урал» произошло столкновение пяти автомобилей: Scania, Reno Logan, Iveco и Lada Granta, Hyundai.

На месте ДТП погибли 33-летний водитель автомобиля Reno Logan и три пассажира, двое из которых несовершеннолетние. Еще один несовершеннолетний пассажир Reno Logan доставлен в медицинское учреждение с различными травмами.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства и подробности произошедшего, сообщает ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО