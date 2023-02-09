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Мужчина в Уфе спас 10-месячного младенца, которого оставила в сугробе пьяная мать. Об этом 9 февраля сообщили в МВД Республики Башкортостан, пишут "Известия".

Инцидент произошел в частном секторе на улице Розы Люксембург. Ребенок находился в сугробе, пока рядом спала его мать.

«Мужчиной был обнаружен плачущий 10-месячный малыш, рядом находилась женщина в сильном алкогольном опьянении. Неравнодушный гражданин не растерялся, укутал малыша в верхнюю одежду и вызвал скорую помощь. Малыша госпитализировали с диагнозом «переохлаждение», после лечения он будет определен в дом ребенка», — сообщила «РИА Новости» пресс-служба ведомства.

Женщиной оказалась 48-летняя мать пятерых детей, лишенная родительских прав. Ее старший совершеннолетний сын оформил опекунство над тремя другими детьми.

Фото: ru.freepik.com