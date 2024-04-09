Мужчина в Хворостянском районе хранил патроны у тещи

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Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Хворостянскому району от местной жительницы получили сообщение о том, что из ее квартиры при неизвестных обстоятельствах пропали 70 тысяч рублей.

Полицейские прибыли по указанному адресу и опросили заявительницу. Во время осмотра места происшествия оперуполномоченные обнаружили и изъяли банки с веществом похожим на порох, два прозрачных пакета со свинцовой дробью, деревянный фанерный ящик с 12-ю самодельными патронами, капсюли для дробовых патронов в количестве свыше 1000 штук, пластиковые колбы со свинцовой картечью, инструменты для изготовления боеприпасов. Как пояснила местная жительница изъятое принадлежит сожителю ее дочери, о том, что хранилось в пакетах она не знала. Так же, в ходе осмотра квартиры полицейские нашли денежные средства, которые заявитель считала похищенными. В присутствии сотрудников полиции женщина вспомнила, что сама переложила их в укромное место для сохранности.

Изъятое полицейские направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно полученным результатам, в квартире хранились 220 граммов бездымного пороха промышленного изготовления и 12 охотничьих патронов 16 калибра. Специалисты установили, что патроны пригодны для стрельбы и обладают достаточной поражающей способностью.

В ходе опроса ранее не судимый слесарь-электрик пояснил полицейским, что порох элементы для изготовления боеприпасов подарил ему недавно скончавшийся брат. Патроны он изготовил для собственных нужд. О том, что нельзя было хранить порох, который является взрывчатым веществом, со слов задержанного, он даже не думал, так как полагал, что успеет сделать разрешение на оружие и соответственно легализовать.

Мужчине, с учётом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года четыре месяца условно с испытательным сроком в 2 года, со штрафом в размере 7000 рублей.