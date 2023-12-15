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Мощнейшая за шесть лет вспышка произошла на Солнце

15 декабря 2023 09:15
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Мощнейшая за шесть лет вспышка произошла на Солнце

Накануне стало известно, что Национальное управление океанических и атмосферных исследований США зафиксировало на Солнце вспышку интенсивностью Х2,8. Она стала самой сильной с 2017 года.

"Такие активные события на нашем светиле часто становятся прологом к магнитным бурям, ближайшая из которых ожидается в предстоящую субботу", - говорится в сообщении "Фобоса".

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X (минимальный - A0.0). При переходе к следующей букве мощность увеличивается сразу в десять раз.

Магнитные бури на Земле вызывают облака солнечной плазмы, которые достигают нашей планеты, пишет РГ.

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