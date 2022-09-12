Молодой водитель в Красноярском районе попал в ДТП на участке дорожных работ

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11 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП с 6 пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 13:45 в Красноярском районе. 24-летний водитель (с сентября 2021 г. к административной ответственности за нарушения ПДД РФ привлекался 29 раз), находясь за рулем автомашины «Opel Astra», двигался по автодороге М5 «Урал – Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа - Челябинск» в сторону г. Самара. В пути следования на участке, где велись дорожно-строительные работы, допустил столкновение с транспортным средством «ВАЗ 2114» под управлением 34-летней женщины-водителя, которая осуществляла правый поворот на АЗС. С места происшествия в медицинское учреждение госпитализирована 43-летняя женщина-пассажир автомашины «Opel Astra».