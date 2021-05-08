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Младенец выпал из окна квартиры на шестом этаже жилого дома в Москве и остался жив

8 мая 2021 20:46
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Он находится в больнице.

Младенец выпал из окна квартиры на шестом этаже жилого дома и остался жив. Об этом сообщила ТАСС глава пресс-службы ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

"8 мая ребенок, находясь в квартире жилого дома, расположенного по улице Маршала Неделина в Москве, выпал из окна с высоты шестого этажа", - сказала Иванова, добавив, что ребенка доставили в больницу.

СК и прокуратура начали проверку. Известно, что пострадавший родился в прошлом году в многодетной семье, где кроме него еще шесть детей. На момент падения мать ребенка была в квартире. Семья живет очень бедно.

 

Фото из открытых источников

Теги: младенец окно

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